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ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، على (10) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (177) متنًا من الإبل، و(600) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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