إنقاذ معتمر "سبعيني" من جلطة في الدماغ

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 70عامًا مصري الجنسية.

وأوضح الفريق الطبي أن المعتمر وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد، حيث كانت تعاني من ضعف في الجانب الأيمن من الجسم واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والاشعة بوجود جلطة في الشق الأيسر من الدماغ تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.

وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وجرى نقله إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

