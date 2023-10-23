اخبار السعوديه

إنقاذ معتمر "سبعيني" من جلطة في الدماغ

0 نشر
عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ معتمر "سبعيني" من جلطة في الدماغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 70عامًا مصري الجنسية.

وأوضح الفريق الطبي أن المعتمر وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد، حيث كانت تعاني من ضعف في الجانب الأيمن من الجسم واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والاشعة بوجود جلطة في الشق الأيسر من الدماغ تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.

وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وجرى نقله إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

This is a Twitter Status |
بـ This is a Twitter Status
فريق طبي تكامُلي بمستشفى أجياد الطوارئ
يُنقذ مُعتمراً في العقد السابع من جلطة في الدماغ This is a Twitter Status This is a Twitter Status— تجمع مكة المكرمة الصحي (@makkah_hc)
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا