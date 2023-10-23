السعودية | الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى “إمبريتك” الذي نظّمه بنك التنمية الاجتماعية أمس في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين. وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته، أن تمكين القطاع الخاص على مستوى المملكة من أهم أولويات برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الهادف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030؛ مؤكدًا نجاح هذه الجهود بمضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والناشئة منذ إعلان الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.

وقال: “حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلًا قفزات ملحوظة في مبادرة “استثمر في السعودية”، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة؛ حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022”.

وأضاف: “صنعت المملكة بجهود مستمرة في مختلف القطاعات الحكومية قصص نجاح في النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استنادًا إلى برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث تمكنا -ولله الحمد- في قطاعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتنا أحد المساهمين، من خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا، كما ارتفع معدل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة؛ مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد خلال كلمته: “يشرفنا التعاون مع 35 عضوًا في برنامج “إمبريتك” فلديهم خبرات متنوعة ومختلفة، وهذا يساعدنا على تبادل الخبرات، ولدينا فرص كبيرة لدعم ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فخلال السنوات الماضية، أوجدنا ركائز جديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتمكنا من إيجاد ركيزة لمساعدة الأسر المنتجة، وطوّرنا ركيزة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة مما يسهم في خلق فرص وظيفية، لقد بدأنا بتطوير منظومة الفروع لدى البنك لتكون حاضنة للأعمال، وافتتحنا 6 فروع جديدة هذا العام لدعم رواد الأعمال، وسيكون لدينا 17 فرعًا في العام القادم، وسنرى قريبًا أكبر مراكز أعمال في المجتمع السعودي”.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلساتٍ حوارية ركّزت على أهمية الابتكار ضمن مختلف القطاعات والخدمات التقنية واللوجستية، وعلى المهارات العلمية التي تخص قطاع الأعمال، مع التأكيد على المهارات البحثية في تطوير المنتجات، واحتياجات السوق، والإدارة المالية، وتعزيز تركيز قطاع الأعمال على استدامة الاقتصاد، ودعم ثقافة الابتكار؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.