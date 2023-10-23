السعودية | وزير الاستثمار: أكثر من 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح ، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.

وقال خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض اليوم، إن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى السعودية للاستثمار فيها.