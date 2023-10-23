السعودية | وزير الاستثمار: أكثر من 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: أكثر من 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح ، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.
وقال خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض اليوم، إن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى السعودية للاستثمار فيها.
وأضاف الفالح: المملكة لديها البنى التحتية الرقمية الأكثر تطورًا في المنطقة.