السعودية | “التدريب التقني” يوفر أكثر من 6800 فرصة وظيفية لخريجي برامجها في سبتمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (6892) فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها، أنها تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل في مختلف مناطق المملكة بالشراكة والتنسيق المستمر مع قطاع الأعمال، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في المنشآت التدريبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن إحصاءات الشهر الماضي توضح إقامة (32) ملتقى ومعرض توظيف للخريجين والخريجات، وتوقيع ( 15 ) مذكرة تفاهم مع الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى عقد ( 178 ) لقاءً لمسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف، كما تمّ تنفيذ ( 77 ) برنامج لتهيئة الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على قياس مدى رضا قطاع الأعمال بشكل دائم عن جودة خريجي برامج التدريب التقني، وذلك من خلال استبانات ولقاءات مباشرة، وفق شراكتها الإستراتيجية مع القطاع؛ بهدف تطوير جودة البرامج التدريبية بما يوافق احتياجات سوق العمل.