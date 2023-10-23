السعودية | لجنة الإعلام الرقمي تستضيف رئيس مجلس إدارة شركة “ويز” في الـ 30 من أكتوبر الجاري للحديث حول تجاربه المتنوعة في مجال الإعلام الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تستضيف لجنة الإعلام الرقمي الأستاذ “عبدالله القاسم” رئيس مجلس إدارة شركة “ويز”، في لقاءٍ مُثري بعنوان “تجارب في الإعلام الرقمي” للحديث حول التجارب المتنوعة التي واجهته في مجال الإعلام الرقمي.

وسيتم بث اللقاء عبر منصة “جيم” في الـ 30 من شهر أكتوبر الجاري الموافق يوم الاثنين.

لتسجيل حضورك:

https://t.co/TC4q6yz4gv