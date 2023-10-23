26 ألف طفل يستفيدون من 1200 مركز ضيافة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية استفادة أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 حتى سبتمبر الماضي. كما وصل عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج، لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى نحو 1200 مركز ضيافة منتشرة في مناطق المملكة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 26750 طفلا.

الرعاية المقدمة

يستهدف منتج «قرة» تمكين المرأة السعودية من العمل، ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة «قرة»، الذي يسهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد على 1600 ريال لكل طفل، ودون حد أقصى لعدد الأطفال.

رحلة التسجيل

شهد المنتج أخيرًا عدة تحسينات، تلبيةً لحاجة المستفيدات وتطورات سوق العمل، شملت تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع. كما يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية التسجيل في المنتج.