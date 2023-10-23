75 دقيقة فارق الدوام الشتوي بين المناطق

اعتبارًا من السبت، بدأت بعض الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات بالمملكة، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس مراحل التعليم العام «بنين، بنات» الحكومية والأهلية، فيما تبدأ إدارات تعليمية أخرى الدوام الشتوي بداية الأسبوع المقبل، بينما لا تزال إدارات تعليمية أخرى تعمل بتوقيت الدوام «الثابت» طوال العام الدراسي.

وتبعًا للأجواء المناخية، تشهد بعض المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الأولى، وقد تصل في بعض المواقع وبعض الأيام إلى درجات حرارة متدنية «صفر» درجة مئوية، وتأخر مواعيد شروق الشمس في مناطق أخرى، وتبدأ الحصة الأولى بعد 15 دقيقة من الاصطفاف الصباحي، في كل الإدارات التعليمية، والفارق بين التوقيت في مختلف المناطق 75 دقيقة «الدوام المبكر للرياض 6:45، والمتأخر للحدود الشمالية 8:00»، وبعض الإدارات التعليمية، أتاحت فارق توقيت 15 دقيقة بين البنين والبنات، إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنات قبل 15 دقيقة، وتحديد وقت الحصة الواحدة في المرحلتين الابتدائي والمتوسط 45 دقيقة، وفي المرحلة الثانوية 50 دقيقة، وتتخلل اليوم الدراسي فسحتان، ومواعيد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في المناطق بعد التغيير.

إدارات بدأت الدوام الشتوي «الاصطفاف الصباحي»

• الرياض: 6:45

• عسير: 7:15

• القصيم: 7:00

• الجوف: 7:45

• الحدود الشمالية: 8:00

• حائل: 7:30

• النماص: 7:15

• الباحة: 7:15

• بيشة: 7:15

• القريات: 7:45

• تبوك: 7:30

إدارتان تبدأ الأسبوع المقبل

• الخرج: 7:00

• محايل عسير: 7:00