امرأة تمنع زوجها من الذهاب لعرس صديقه على زوجته الثانية بطريقة لا تخطر على البال

اعترفت امرأة بأنها وضعت حبوب ملينة للأمعاء في شراب زوجها حتى لا يتمكن من الذهاب إلى حفل زفاف صديقه على زوجته الثانية، خوفًا من أن يتزوج عليها.

وقالت المرأة في صورة متداولة: “اعترف أنني وضعت لزوجي حبوب مسهلة في الطعام يوم الجمعة، لأنه كان يرغب في حضور حفل زفاف صديقه على زوجته الثانية، ولم أكن أريد أن يذهب، ولم أكن أريد أن تفتح عينيه على الزواج وتسيطر عليه.”

وتابعت: “صديقه هذا يثير غضبي، دائمًا ما يتباهى بزوجته الثانية، فذهبت وأعطيت زوجي حبوب ملينة للأمعاء، ومن بعد صلاة الجمعة وهو يتردد بين السرير والحمام، حتى صباح السبت.”

وأضافت: “لقد أصيب بالجفاف، وأشعر بالأسف عليه، لقد ظلمته وأذيت صحته.”

وأوضحت: “لم أكن أريد رؤيته في هذه الحالة، لكنني لم أجد أي حل، فقد كان يتباهى بزواج صديقه، وكان قد جهز شماغه قبل أسبوع، قائلًا: “صديقي رجل، صديقي قوي.”

وختمت: “لكن زوجي كان يعاني طوال الأسبوع، وكان يراجع المستشفى بسبب الجفاف، لقد تعب كثيرًا، وأشعر بالندم على ما فعلته.”