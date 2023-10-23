شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عبقرية لإزالة عظام السّمك التي تعلق في الحلق بمكون طبيعي واحد فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من منا لم يتعرض لهذا الأمر من قبل، وتفاجأ بشوكة سمك صغيرة تعلق في حلقه أثناء بلع الطعام، ولا يشعر سوى بوخزات مؤلمة جداَ، ويحاول جاهداَ شرب كمية من المياه، أو تناول الطعام مرة أخرى حتى تختفي تلك الشوكة من حلقه، ولكن دون جدوى بل ويستمر الفرد في الكحة، وقد تسبب له القيء المفاجئ في حين أن الحل لهذا المشكلة الطارئة سهل، وبسيط، ويمكن اللجوء إليه ينتهي السرعة بمجرد الشعور بعظمة السمك في الحلق.إزالة عظام السمك من الحلق



كل ما عليك فعله هو إحضار عدد من خمسة إلى عشرة حبات من الزيتون، وأحضر إناء به كوب ماء ثم ضعه على النار، وضع فيه الزيتون، واتركه يغلي لمدة ربع ساعة، ثم أحضر كوباَ، وصب فيه كمية مناسبة من الماء بالزيتون، واشربها ساخنة ولكن ببطء، وسوف تلاحظ سريعاَ أن العظمة قد اختفت من حلقك.فوائد الزيتون

غني بعناصر غذائية كثيرة منها البوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، والفسفور، وكذلك النحاس، واليود وبالتالي يوفر حماية بالغة للعظام من الإصابة بالهشاشة.

الأحماض الأمينية المتمركزة فيه تساعد في عملية التمثيل الغذائي.

يحسن مستوى الكوليسترول، ويحسن صحة القلب، والأوعية الدموية.

يحتوي على مضادات الأكسدة الفينول، والتي تساعد على تقوية الذاكرة، وتحسين معدل الاستيعاب.

ربع ملعقة من الزيتون تقضي تماماَ على مرض فقر الدم الأنيميا.

له فعالية كبيرة في معالجة الكثير من عيوب البشرة كالحبوب، والهالات السوداء، وشحوب الوجه.