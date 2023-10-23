شكرا لمتابعة خبر عن رجل يهاجم مفسرو الأحلام: يتحدثون وكأنهم يعرفون علم الغيب ويهدمون البيوت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏انتقد رجل بعض مفسرين الأحلام، لافتًا أنهم يتكلمون بثقة وكأنهم يعلمون الغيب وهذا يتسبب بمشاكل في البيوت وكوارث.

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يقول :” أن مفسر أحلام قام بطرد متصلة خارج البث ووصف حلمها بالقبيح، وعندما اعترض رواد مواقع التواصل في التعلقات، قال لهم تفسير حلمها قبيح .”

ووجه الرجل رسالة شديدة اللهجة للمفسرين قائلاً:” هل أنت أخي المفسر تعلم الغيب وهل ينزل عليك وحي، أنت بشر تصيب وتخطئ ممكن هذه السائلة جالسين جنبها بناتها أو اخوانها، ما فكرت إن فيها إحراج لها وفضيحة إنك تقول قبيح.”

وأضاف:” قسما بالله إحنا الأيام هذي نشوف تفسيرات عجيبة وغريبة”، لافتًا أن المفسرين يسببون مشاكل بالبيوت .

وتابع:” والله كارثة وكأنك تدعي علم الغيب وكأن وحي ينزل عليك يا ولد تراك بشر .”