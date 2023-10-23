شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة : نجمة الصباح تزين السماء غدًا وتشاهد بالعين المجردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يصل كوكب الزهرة فجر يوم غد، إلى استطالته العظمى الصباحية -أقصى مسافة-، بزاوية 46 درجة غرب الشمس عند الساعة 03:05 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في ظهوره الصباحي 2023 – 2024م.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيتم رصد الزهرة قبل شروق الشمس ببضع ساعات بالأفق الشرقي.

ويعتبر هذا الوقت وهو الأفضل لرصد الكوكب حيث سيبدو للعين المجردة -كقطعة من الألماس برّاقة- معلقة بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التلسكوب سيبدو قرصه نصفه مضاء بنور الشمس.

والجدير بالذكر أن كوكب الزهرة وبعد استطالته العظمى الصباحية وخلال ما سيتبقى من العام 2023م، سيُلاحظ أنه سيهبط ببطء نحو موقع شروق الشمس إلى أن يصل الاقتران العلوي بعد 225 يوماً مطلع يونيو 2024 مغادراً سماء الفجر عائداً إلى سماء المساء.