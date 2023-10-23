شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية ينعي 3 من منسوبي الوزارة بعد تعرضهم لحادث بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خالص التعازي في وفاة 3 مؤذنين من منسوبي الوزارة بمنطقة الباحة، وهم: حمدان بن مبارك الغامدي ، ضاوي بن عايض الغامدي ، مسفر بن سعيد الغامدي.

كان ذلك على إثر تعرضهم لحادث أليم صباح اليوم، وقدم الوزير تعازيه باسمه واسم الوزارة وجميع منسوبيها، ودعا للمتوفين أن يتغمدهم الله في رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان على فقدانهم.