انت الان تتابع السلام بالصيغة الشرعية.. 5 آداب تؤكّد "الحج" على الالتزام بها عند زيارة النبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 9:48 صباحاً

حثّت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، على الالتزام بالآداب والمحافظة على السكينة عند زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأوضحت الوزارة، أن من آداب السلام على رسول الله ﷺ: "خفض الصوت، وعدم عرقلة السير، والسلام بالصيغة الشرعية". ودعت، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى "الامتناع عن التصوير، واتباع توجيهات أفراد الأمن".

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