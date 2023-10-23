دخول ثالث قافلة مساعدات لقطاع غزة من معبر رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 10:05 صباحاً

دخلت اليوم دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري. وتحمل الشاحنات تلبية للاحتياجات الطارئة لسكان القطاع. وشهد معبر رفح، مساء أمس الأحد، عبور الدفعة الثانية المكوّنة من 14 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة لتكون ثاني دفعة إغاثية للأشقاء في فلسطين.

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