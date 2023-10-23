اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. مواطن يكشف عن زواجه من 42 امرأة.. ويعلق: كل القبائل اللي تزوجت منها فيها الخير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

752719a4-4f8e-4b11-afdf-613abadc2f0c

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة زواج مواطن من 42 امرأة.

وقال المواطن في مقطع الفيديو: "تزوجت 42 حرمة، وكل القبائل التي تزوجت منها فيها الخير".

ورفض الرجل الكشف عن أكثر امرأة حبها من بين الـ 42، حيث قال: "على الشاشة ما أقدر أعلمك".

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "بنات الناس مو لعبة تتزوج وتطلق كل يوم"، بينما قال آخر: "المفروض النظام ما يسمح، 4 مرات ويقفل النظام الإلكتروني حق عقود الزواج، بنات الناس مو للتجربة والمتعة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا