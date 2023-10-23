تراند اليوم : شاهد.. مواطن يكشف عن زواجه من 42 امرأة.. ويعلق: كل القبائل اللي تزوجت منها فيها الخير

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة زواج مواطن من 42 امرأة.

وقال المواطن في مقطع الفيديو: "تزوجت 42 حرمة، وكل القبائل التي تزوجت منها فيها الخير".

ورفض الرجل الكشف عن أكثر امرأة حبها من بين الـ 42، حيث قال: "على الشاشة ما أقدر أعلمك".

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "بنات الناس مو لعبة تتزوج وتطلق كل يوم"، بينما قال آخر: "المفروض النظام ما يسمح، 4 مرات ويقفل النظام الإلكتروني حق عقود الزواج، بنات الناس مو للتجربة والمتعة".