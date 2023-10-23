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تراند اليوم : "النيابة" تكشف تفاصيل إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال

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صحيفة الخليج 365: أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها لخارج المملكة وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1.035.197.000 ريال وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة وغرامات مالية ومصادرة النقد المضبوط والوسائط المستخدمة بالجريمة فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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