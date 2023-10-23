شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقتي تبوك وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية في المملكة تكثيف جهودها للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

حيث ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين من الجنسيتين السودانية والمصرية مخالفَين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملان على آليّة تستخدم في نقل الرمال، وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.