السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (10) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية, ومقيماً من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (177) متنًا من الإبل، و(600) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.