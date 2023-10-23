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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال أسيا

مشاهدة مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال أسيا،يواجه فريق الهلال السعودي فريق مومباي سيتي الهندي، اليوم الإثنين في بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي تقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

الهلال يدخل اللقاء بمعنويات عالية، بعد مواصلة تصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والفوز في الجولة العاشرة على حساب فريق الخليج بهدف دون رد.

موعد مباراة الهلال اليوم

تبدأ مباراة الهلال ضد مومباي سيتي مساء اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، في تمام الساعة التاسعة 9:00 مسًاء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على إستاد الأمير فيصل بن فهد الدولي في الرياض.

معلق المباراة

سوف يقوم بالتعليق على أحداث مباراة مومباي سيتي والهلال المعلقين الآتي أسماؤهم:

مشاري القرني ومدحت شلبي على قنوات SSC الرياضية السعودية.

المعلق أحمد الطيب عبر قناة الكأس الرياضية.

المعلق أحمد البلوشي على قناة Bein sports AFC.

وقد استقر خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال على تشكيل الزعيم لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره مومباي سيتي والذي جاء على النحو التالي:

تشكيل الهلال المتوقع أمام مومباي سيتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- خاليدو كوليبالي- علي البليهي- ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبين نيفيز- مصعب الجوير- أندريه كاريلو- سالم الدوسري.

خط الهجوم: الكسندر ميتروفيتش – عبد الله الحمدان.