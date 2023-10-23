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محمد الفلاح - مشاهدة الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال أسيا..يلا شوت

مشاهدة الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال أسيا..يلا شوت يستضيف الاتحاد، نظيره القوة الجوية العراقي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

ويتواجد الاتحاد في وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط بينما يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد أربع نقاط.



ووقع اختيار نونو سانتو مدرب الاتحاد على الخماسي الأجنبي لويز فيليبي ونجولو كانتي وفابينيو وكريم بنزيما وايجور كورنادو للمشاركة في اللقاء مما يعني غياب جوتا وحمد الله وجروهي.

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التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال أسيا

الإثنين، 23 أكتوبر، 2023 - 11:31 ص

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال أسيا

الاتحاد السعودي

إسلام أسامة

استقر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي القوة الجوية العراقي في دوري أبطال أسيا.

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام القوة الجوية العراقي بدوري أبطال أسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري.

يبحث فريق اتحاد جدة السعودي عن استعادة توازنه بعد الإخفاق المحلي الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، عندما يستضيف فريق القوة الجوية العراقي على ستاد الملك عبد الله بالمدينة الرياضية في الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد أربع نقاط خلف منافسه العراقي المتصدر.

ويأتي ذلك بعد انتصار المونديالي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على أجمك، قبل أن تتفاقم أزمة مباراة النمور وسباهان في الجولة الثانية والتي حتى الآن لم يتم البت في ما إذا كانت المباراة سيتم إعادتها أم ستحسم لطرف من الطرفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل المباراة عبر قنوات SSC السعودية وأبوظبي الرياضية الإماراتية وكذلك beIN AFC.

موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الاتحاد والقوة الجوية، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.