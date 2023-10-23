انت الان تتابع وزير الخارجية يؤكد أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 11:28 صباحاً

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد. وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، وأهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.