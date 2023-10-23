شاهد.. بدء تأهيل الطرق الرئيسية بحي المنار غرب مدينة الدمام

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محمد بن مسعود - الدمام - بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تأهيل الطرق الرئيسية بحي المنار غرب مدينة الدمام.

وأوضحت "الأمانة"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه ضمن جهودها لرفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء، بدأت في تأهيل الطرق الرئيسية بحي المنار غرب مدينة الدمام.

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