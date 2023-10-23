انت الان تتابع دعمًا لرواد الأعمال.. أكاديمية "منشآت" تطلق حزمة مسارات تدريبية متخصصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 12:04 مساءً

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، من خلال أكاديمية "منشآت" مجموعة من المسارات التدريبية المتخصصة في عدد من المجالات لدعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينهم بالمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم التجارية، من أبرزها مسار إدارة المنتجات والمتاجر، ونمو المنشآت إلى جانب تطوير قدرات المستثمرين. واستفاد من برامج الأكاديمية المخصصة لبناء القدرات أكثر من 150 مستفيداً، تجاوز عددها 100 برنامج مستمر و300 برنامج حضوري، شاملة مسار الانطلاقة الذي يهدف لتوعية المهتمين بأهم الأساسيات التي تساعدهم في تأسيس المشروع، إضافة إلى مسار النمو المعني بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستمرارية في السوق من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة من التخطيط الإستراتيجي وقنوات التسويق وكيفية تحسين التدفقات النقدية وأنواع الحلول التمويلية. وتمت إتاحة مسارات تهدف للإسهام في تطوير بيئة ريادة الأعمال، مثل مسارات مستفيدي الحاضنات والمسرعات ومسار دعم الأعمال الموجه للمرشدين والجهات الممكنة للأعمال، إلى جانب مسار مخصص لتطوير قدرات المستثمرين، الذي يهدف للتعريف بأفضل الممارسات للاستثمار في المشاريع الريادية من خلال تزويدهم بأهم أساليب تقييم الاستثمار في المنشآت وتحديد قيمتها وإستراتيجيات وأدوات الاستثمار وفهم الفحص النافي للجهالة وأنواع الحلول التمويلية. ودعت "منشآت" أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال حول المملكة للاستفادة من برامج أكاديمية منشآت من خلال زيارة الرابط .

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