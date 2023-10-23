تراند اليوم : شاهد .. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوزع الأسلحة الرشاشة على مستوطنين إسرائيليين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة تسليم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير السلاح الرشاش لمستوطنين إسرائيليين اليوم الإثنين.

وكشف خلال التسليم عن إنشاء 496 وحدة احتياطية مسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية مع حماس والتي اندلعت يوم 7 أكتوبر الجاري.

وكان بن غفير وصل إلى الضفة الغربية الخميس الماضي، وشوهد وهو يوزع بنادق هجومية على الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات هناك.