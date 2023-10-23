تراند اليوم : شاهد.. مشادة بين عضو بالاستخبارات الإسرائيلية ومذيعة هندية على الهواء بسبب ألوان ملابسها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشادة كلامية بين فريدريك لاندوا أحد أفراد القوات الخاصة للاستخبارات الإسرائيلية، ومذيعة هندية كانت تستضيفه في برنامجها، لتسأله عما حدث للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وعبر فريدريك عن غضبه من إطلالة المذيعة متهماً إياها بتعمد ارتداء زي يحمل ألوان العلم الفلسطيني.

وقال أنه كان يعلم بما سيحدث لذلك تعمّد ارتداء اللونين الأزرق والأبيض، وتابع : "رغم ارتدائك لهذه الألوان، سيظلّ الأزرق والأبيض ينتصران دائمًا".

وأوضحت المذيعة أن ما ترتديه مجرد زي تقليدي في بلادها، وأنه يعود لجدتها التي لو كانت اليوم على قيد الحياة لكانت تبلغ 105 سنوات.

وأشارت إلى أن "الساري" لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن دعم لأي طرف.

ورد فردّ لانداو قائلا: "ارتدي هذا الزي في مناسبات أخرى"، فردت عليه قائلة:" أنها لن تسمح له باختيار ملابسها".