تراند اليوم : بالفيديو .. وزير الطاقة: نحن بدو وسنبقى بدو لكن ببعض من الحداثة

صحيفة الخليج 365 : قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الكرم وحسن الضيافة من طبيعتنا البدوية، ومهما تقدمنا في شتى المجالات سنحافظ على هويتنا.

وأضاف وزير الطاقة: "أود في البداية أن أرحب بأصدقائنا وضيوفنا، ونحن بطبعنا سعوديين، نحن ببساطة بدو، كنا كذلك ونفتخر بذلك وسنبقى بدو لكن ببعض من الحداثة".

وتابع خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي: "على الرغم من التحول الحديث الذي نمر به نحن نحافظ على هويتنا البدوية، ولا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة".

وأكمل: "الآن أصبحت بلادنا بلدًا مفتوحًا، نحن نعبر عما نؤمن به، ولا نغير معتقداتنا كي نظهر بشكل جيد، وبصراحة ما نقوم له الآن، يمكننا التحدث بفخر وصدق أيضًا".

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان: "كل ما نخطط له سوف يتم بقيادة شابة مصممة على ضمان أن نبقى قوة حية في صناعة الطاقة".