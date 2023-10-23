شكرا لقرائتكم خبر عن أهم محطات شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلّم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، بمقر الإمارة اليوم الاثنين، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، في نسختها الثانية.

وستنطلق مسيرة الشعلة في عدد من المواقع بمدينة جدة على مدار يومين، يرافقها عدد ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة؛ لنقل رسالة سلام وصداقة إلى الناس. إضافة إلى منح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية.

محطات وحاملي الشعلة

ستزور مسيرة الشعلة خلال جولتها في مدينة جدة: ممشى الأمير فيصل بن فهد، ونادي اليخوت، والبروميناد، وجامعة عفت، ونافورة جدة، وتختتم جولتها في إعمار سكوير.

وسيتناوب على حمل الشعلة خلال المسيرة: الرياضي عبدالمحسن الخلف لاعب كرة السلة، وبندر الحربي لاعب كرة اليد، والرياضية إيمان رفيق المتسابقة في رياضة التجديف الداخلي، والرياضيتان أمل الشكل ومريم شعلان في رياضة الغوص والغوص الحر، وهاني العسيلان في لعبة البلياردو، والرياضية نيرمين رضا في السباق الثلاثي الترايثلون، وعبدالله علي رضا في ذات السباق، وأخيرًا لاعب الكاراتيه رائف تركستاني.

رحلة الشعلة في 13 منطقة بالمملكة

ومن المقرر أن تتوجه المسيرة بعد ذلك إلى محافظة الطائف، كما ستجوب شعلة الألعاب السعودية 13 منطقة في المملكة، لتحتفي أكثر من 20 مدينة بها وبقيمها وأهدافها. وذلك في 66 موقعًا من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية.

الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة. يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.