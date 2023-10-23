شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة العاصمة المقدسة" تنظّم ورشة للتعريف بنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء و الدواء، نظّمت أمانة العاصمة المقدسة ورشة عمل تعريفية عن نظام الغذاء ولائحته التنفيذية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء. وذلك بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين بمراقبة المنشآت الغذائية بالعاصمة المقدسة.

نظام الرقابة على المنشآت الغذائية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أنه قد تم خلال الورشة التعريف بنظام الرقابة على المنشآت الغذائية ولائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، كما تم شرح ومناقشة الجدول الإرشادي المتضمن المقارنة بين لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

أبرز محاور الورشة

وأشار إلى أن الورشة تضمنت عددًا من المحاور، أبرزها:

التطرق إلى آلية تطبيق الغرامات، ومناقشة الفروقات بين اللائحة القديمة والجديدة وأبرز التعديلات التي من شأنها تطوير النظام الرقابي بما ينعكس على جودة المخرجات، والعوامل التي تساعد على تطوير الإجراءات الوقائية، إضافة إلى أهمية الدور الرقابي للحد من التلوث داخل المنشآت الغذائية، ومفهوم الغذاء الآمن والفرق بين الغذاء الآمن والغذاء الصحي. ومفهوم فساد الغذاء وأنواع الفساد وكيفية السيطرة عليه وطرق حفظ المواد الغذائية.

الجدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار سعي الأمانة المستمر لتحسين معايير السلامة الغذائية والصحية وتوسيع نطاق البحث والتوعية في هذا المجال؛ إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في مجال التفتيش على الأغذية المختلفة، وتعزيز التعامل السليم مع الأغذية والإجراءات الوقائية لمنع المخاطر المحتملة.