شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الانفلونزا الموسمية أكثر حدة هذا العام.. مختصون يوضحون السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختصون لـ"اليوم" بأن الانفلونزا لهذا العام ستكون أكثر حدة، وقد تستمر أعراضها لمدة أطول مقارنة بالمواسم السابقة، مشيرين إلى أن لقاح الأنفلونزا أداة حاسمة في حماية الأفراد من الأنفلونزا.

وقال استشاري الطب الباطني والمستشفيات، د. علي بالحارث: هناك تقارير هذا العام تشير إلى أن الأنفلونزا أكثر حدة، وقد تستمر أعراضها لمدة أطول مقارنة بالمواسم السابقة.

د علي بالحارث

ولفت إلى أن هذه الملاحظة تسلط الضوء على أهمية اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك التطعيم ضد الأنفلونزا، مشيرًا إلى أن لقاح الأنفلونزا أداة حاسمة في حماية الأفراد من الأنفلونزا، على الرغم من أنه قد لا يوفر مناعة كاملة، إلا أنه يقلل بشكل كبير من خطر العدوى ويساعد على تخفيف شدة الأعراض في حالة المرض.

وأوضح أن اللقاح مصمم لاستهداف السلالات الأكثر انتشارًا من فيروسات الأنفلونزا المتوقعة لهذا الموسم، ولا يحمي التطعيم الأفراد فحسب، بل يساهم أيضا في الصحة العامة بشكل عام.

حماية المعرضين للعدوى

وأكد "بالحارث" أنه من خلال الحد من انتشار الأنفلونزا، يمكننا حماية المُعَرَّضين للعدوى، مثل كبار السن والأطفال الصغار والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين هم أكثر عرضة لخطر المضاعفات الشديدة.

وأشار إلى أن الفيروسات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شدة الأعراض أثناء الأنفلونزا الموسمية، إذ تحتوي على سلالات وأنواع فرعية مختلفة، ويمكن أن تختلف كل سلالة في ضراوتها وقدرتها على التسبب في مرض شديد، يمكن أن تسهم عوامل مثل السلالة المحددة المنتشرة والاستجابة المناعية للفرد وأي حالات صحية موجودة مسبقا في شدة أعراض الأنفلونزا ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الاستجابة المناعية للجسم للفيروس على شدة الأعراض.

د حوراء البيات

ويوضح: في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الاستجابة المناعية القوية إلى أعراض أكثر حدة، في حين أن الاستجابة الأضعف قد تؤدي إلى مرض أكثر اعتدالًا، هذا هو السبب في أن بعض الأشخاص، مثل كبار السن والأطفال الصغار والنساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، معرضون بشكل خاص للمضاعفات الشديدة الناجمة عن الأنفلونزا.

وقالت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات، إن الانفلونزا الموسمية كل سنة تختلف شدة أعراض من موسم لآخر لظهور متحورات في كل موسم جديد، وذلك عندما يصاب الكثير من الأشخاص غير الملقحين تزداد فرصة وجود طفرات جينية في المتحور ويوجد العديد من الأنواع أشهر الانواع انفلونزا أ، وانفلونزا ب وهناك أنواع أخرى.

وأوضحت: "الموسم الحالي يتسم بطول فترة أعراض الانفلونزا وشدتها من ناحية الحرارة وألم المفاصل والإعياء، ودائما ننصح الاشخاص بعدم مخالطة الآخرين حتى تنته الحرارة وهي الفترة التي يكون فيها الفيروس الأكثر عدوى".

الصحة توفر اللقاحات

وأضافت "البيات": منذ بدء أكتوبر الحالي بدأت وزارة الصحة بحملة التلقيح في جميع مناطق المملكة والتي تستهدف جميع الفئات من عمر ستة أشهر لكبار السن، وذلك لتخفيف الأعراض وحماية الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، وما يحصل بعد اللقاح بأن الجهاز المناعي يختلف في التعامل مع تكوين الأجسام المضادة فبعض الأشخاص تحصل معهم أعراض مشابهة للفيروس بعد أخذ اللقاح.

وقالت استشارية طب الأسرة والأستاذة المشاركة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ملاك الشمري، إن العادة جرت على تناقل الشائعات حول مدى شدة الفيروس لهذا الموسم، كذلك تكثر الاستفسارات والشائعات عند اللقاح الموسمي ضد الانفلونزا، مدى أهميته ومدى أمانها، والحقيقة ان لقاح الانفلونزا لقاح آمن جدًا ويتوفر موسميا فتره انتشار الفيروس ويتغير سنويا بحسب تنوع متحورات فيروس الانفلونزا لذلك الموسم.