شكرا لقرائتكم خبر عن "صاعد".. مبادرة لدعم التحصيل الدراسي للأيتام بمدارس الليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جمعية رعاية الأيتام بالليث ومدرسة ثانوية الليث اتفاقية شراكة مجتمعية لتقديم مبادرة "صاعد" للتحصيل الدراسي، ودعم برامج الأنشطة المدرسية للأبناء الأيتام. ووقع الاتفاقية من جانب جمعية رعاية الأيتام بالليث المدير التنفيذي عمر السبعي، ومن جانب ثانوية الليث مدير المدرسة فيصل اليزيدي.

وقال السبعي: "إن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من حرص إدارة التعليم على دعم أبناءنا الأيتام، وتزويدهم بالمهارات التعليمية التي تساعدهم على بناء مستقبلهم العلمي والعملي المشرق بِإذْن اللَّه".

دعم الأيتام بالمهارات التعليمية للازمة

وأضاف بأن مبادرة صاعد تهدف إلى تزويد الأبناء الأيتام بالمهارات التعليمية التي تساعدهم على اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيلي، وسداد رسوم الاختبارات عنهم، بالإضافة إلى دعم برامج والأنشطة المدرسية التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات الأيتام. وأعرب عن سعادة الجمعية بهذه الشراكة، والتي ستسهم في تحقيق الفائدة للأيتام، وتساعدهم على الالتحاق بأفضل الجامعات والكليات، وبناء مستقبلهم المهني.

يذكر بأن جمعية رعاية الأيتام بالليث تهدف إلى المساهمة في تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع.