شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية جدة تزيل غرفًا خشبية لتصنيع المأكولات للباعة الجائلين بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت الفرق الميدانية التابعة لبلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عددًا من الغرف الخشبية، والتي جرى استغلالها لتصنيع المأكولات الخفيفة وتوزيعها على الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة، عبد الله مباركي، أن فرق الرقابة رصدت مواقع مخالفة تمثلت في إقامة غرف خشبية عشوائية لتصنيع المأكولات الخفيفة والمشروبات، وسط ظروف بيئية سيئة، فيما أزالت البلدية كافة تلك العشوائيات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة الرقابية والتي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة. وأكد استمرار جولاتها الرقابية على الطرق وداخل الأحياء السكنية لإزالة المواقع المخالفة كافة والحد من الممارسات العشوائية بكل أشكالها.