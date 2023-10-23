شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية و"كاوست" توقعان اتفاقية في مجالات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة المياه الوطنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس, اتفاقية تعاون بحثي ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل قطاعات المياه وتوزيعها، والمعالجة البيئية.

ومثل الشركة في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس نمر بن محمد الشبل، ومن "كاوست" نائب الرئيس للأبحاث البروفيسور بيير ماجيستريتي، وبحضور نائب الرئيس المكلف للابتكار المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة الدكتور إيان كامبل، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الاتفاقية تأتي في إطار جهودها الرامية للوصول إلى حلول مبتكرة، إضافة إلى نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجال أساليب توزيع المياه، وتطوير أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وخفض الفاقد، وتوليد الطاقة.

تطوير القطاعات الخدمية

وأفادت أن الاتفاقية تدل على أنّ المملكة لديها مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، إضافة إلى فتح آفاقٍ بحثية واسعةٍ خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية، لرفع مستوى كفاءة الخدمات، وتحسين الأنظمة التقنية وتطويرها.

من جانبها أكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أن الاتفاق مع شركة المياه الوطنية سيضمن تفعيل العمل البحثي، واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة عمليات التشغيل، بالإضافة إلى تطوير التقنيات في قطاعي المياه والخدمات البيئية، والإسهام في تبادل الخبرات بين الجانبين.

وبيّنت الجامعة أنها تعتز بمواصلة الشراكة الإستراتيجية مع شركة المياه الوطنية، لإنجاز مجموعة من المشاريع البحثية ذات الأهمية والفاعلية على المستوى الوطني، والمتوائمة مع رؤية المملكة، مشيدةً بنهج الشراكة القائم بين الجانبين لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وإحداث تأثير مجتمعي ملموس في قطاعي المياه والمعالجة البيئية.