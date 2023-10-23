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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، أبوابه لاستضافة ديربي خليجي عربي من العيار الثقيل، يجمع بين الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ألغيت مباراة العميد الأخيرة في الآسيوية ضد سباهان الإيراني بسبب الأزمة التي نشبت قبيل التوقف الدولي، بعد أن افتتح النمور المشوار بفوز كبير على أجمك بثلاثيةٍ نظيفة، ليبقى نادي الاتحاد في المركز الثاني بالمجموعة رغم تأخره بمباراة.

على الجانب الآخر، يحتل نادي القوة الجوية صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعهم من تعادل مع الفريق الإيراني في الجولة الأولى، وانتصار على الأوزبكي في الثانية.

يرغب جمهور العميد بالتأكيد في حضور لقاء فريقهم الهام من الملعب، وهنا نتعرف على كل شيء عن تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2023-24، يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والقوة الجوية من داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

أما في العراق أو بقية بقاع المنطقة العربية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports AFC HD.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

SSC1 HD

beIN Sports AFC HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد واقوة الجوية يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي نونو سانتو مدرب "العميد" مواجهة القوة الجوية بالتشكيل التالي..

عبد الله المعيوف

مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود

نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما ستكون المباراة متاحة عبر الاشتراك في تطبيق "تود" ومن خلال خدمة "بي إن كونكت".

الاتحاد السعودي وتصحيح المسار

يبحث فريق اتحاد جدة السعودي عن استعادة توازنه بعد الإخفاق المحلي الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، عندما يستضيف فريق القوة الجوية العراقي على ستاد الملك عبد الله بالمدينة الرياضية في الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد أربع نقاط خلف منافسه العراقي المتصدر.

وكان اتحاد جدة تعرَّض لهزة محلية تمثلت في تعادله بدوري روشن مع الفيحاء ثم هزيمته أمام الأهلي قبل أن يتعادل مجددا مع التعاون، رغم حشد النجوم الذي يعتمد عليه مديره الفني البرازيلي نونو سانتو، خاصة مجموعة المحترفين الأجانب مثل: لويز فيليبي وفابينهو وإيجور كورنادو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة.

وخرج من حسابات نونو البرازيلي فابينيو وأحمد شراحيلي وحسن كادش، بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله لتراجع مستواه.

ماذا قدم الاتحاد والقوة الجوية في أبطال آسيا؟

ويدخل “النمور” المباراة طامحًا في تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة بعد التفوق على أجمك الأوزباكستاني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، قبل أن تتفاقم أزمة مباراة الاتحاد وسباهان في الجولة الثانية.

وحتى الآن لم يجر البت في ما إذا كانت المباراة سيتم إعادتها أم ستحسم لطرف من الطرفين، بينما يسعى الجوية للحفاظ على تصدره للمجموعة بعد حصد 4 نقاط من أول جولتين.

وخطف النادي العراقي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في الجولة الماضية بالفوز على أجمك، في حين لم يخض النادي السعودي مباراته أمام سباهان.