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محمد الفلاح - يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر في دوري أبطال أسيا، يواصل نادي الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024، عندما يواجه نادي مومباي سيتي الهندي في الجولة الثالثة، على أرضية الملعب التاريخي للكرة السعودية استاد الملك فهد الدولي.

يحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة في الآسيوية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع نادي بافباخور الوصيف، وبفارق نقطة عن نساجي الثالث.

أما نادي مومباي سيتي، فيتذيل المجموعة بصفرٍ من النقاط، حيث خسر مباراتيه السابقتين، وسيسعى بلا شك إلى العودة من الرياض ولو بنقطة لتلافي اقتراب الخروج المبكر.

جمهور الزعيم لا يفوت الفرصة لمشاهدة فريقه من الملعب، وهنا نتعرف معًا على كل شيء عن تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

تنطلق مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، في الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي ستجمعهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الهلال ومومباي سيتي ستكون منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD وقناة SSC1 HD المشفرة داخل السعودية.

ومن خارج المملكة، يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي

SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD

beIN Sports AFC 2 HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال ومومباي يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

تشكيل الهلال أمام مومباي سيتي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة مومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا، حيث سيغيب نيمار عن مباراة اليوم وباقي الموسم مع الهلال لتعرضه للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: مالكوم - ميلنكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز.

الهجوم: ألكساندر ميترويتش - سالم الدوسري - ميشايل.

ترتيب الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف، وتلقي هدف، بالتساوي مع نافباخور نامانجان الأوزبكي.

بينما يأتي فريق مومباي سيتي الهندي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، دون نقاط بعد الهزيمة في المباراتين الماضيتين، وعدم تسجيل أية أهداف وتلقي 5.

يدخل الهلال المباراة بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط لضمان صدارة ترتيب مجموعته ومواصلة العروض القوية التي يقدمها، مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير، بالرغم من الصدمة القوية التي تلقاها، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

العديد من العوامل تصب في مصلحة أصحاب الأرض، مثل: سلاحَي الأرض والجمهور، بجانب تواضع مستوى الفريق الهندي حصالة المجموعة بعد خسارتيه الأخيرتين أمام ناساجي مازندران الإيراني بهدفين دون رد ونافباخور بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

كل ذلك بجانب أن ممثل السعودية، المرشح للتتويج باللقب القاري المرموق، حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد تغلبه على الخليج بهدف دون رد في الجولة الماضية من الدوري المحلي، ليحقق فوزه الثالث على التوالي بدوري روشن.