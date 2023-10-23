شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: إدارة البلطان رفعت قضيتين ضدي وندمان على الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف إعلامي سعودي مفاجأة من العيار الثقيل برفع قضيتان ضده من نادي البلطان وتحدث عن ندمه على تصرفاته ضد النادي الأهلي.

تصريحات طارق النوفل

وقال طارق النوفل الكاتب الرياضي ومدير المركز الإعلامي في نادي الشباب الأسبق، أن إدارة النادي العاصمي السابقة برئاسة خالد البلطان رفعت ضده قضيتين.

وتابع مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب الأسبق، أنه ندم على تصرفاته مع النادي الأهلي.

وأكد النوفل أن سبب غضب فؤاد أنور قائد الفريق الأسبق، إلى عدم دعوته لافتتاح ملعب النادي الجديد.

وأكمل النوفل، أن العمل في الشباب حاليًا هو الأصعب على مستوى الأندية السعودي والصراعات التي حدثت دفعت الكثيرين إلى الابتعاد وأنا أحدهم، ولم أدخل الإعلام بـ البراشوت.. أنا مؤسَس إعلاميا من عام 1996، وأول مباراة حضرتها للشباب 1407هـ».

وأختتم: "علاقتي مع محمد المنجم رئيس النادي ممتازة، ولم استخدم عنصر هلالي لبث معلومة تفيد بأنه نصراوي.. لا أحتاج أحد، لم أشجع النصر أبدا، وأحب ماجد عبدالله، ولا لدي مشكلة في إعلان ذلك".