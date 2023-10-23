شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحري « أسود » "يخفض نسبة السكر في الدم في غضون دقائق ( تعرف عليه ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الأطعمة النشوية ولكن يمكنك مواجهة هذا التأثير الضار. تبين أن تناول مشروب "أسود" يخفض مستويات السكر في الدم بعد فترة وجيزة من تناول الطعام - وهو اكتشاف ينبغي أن يرحب به مجتمع مرضى السكري. تميل الأطعمة النشوية إلى التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم -. هذا بسبب المحتوى العالي من الكربوهيدرات الموجود في الأطعمة النشوية.

يتم تكسير الكربوهيدرات بسرعة إلى جلوكوز (سكر الدم) ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته. ينظم هرمون الأنسولين عادة هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام. ومع ذلك ، يتم تجريد مرضى السكري من هذه الآلية. نتيجة لذلك ، يجب على مرضى السكري إيجاد وسائل بديلة لمواجهة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. لحسن الحظ ، ثبت أن قرارات غذائية محددة تمنع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام.

ثبت أن استهلاك الشاي الأسود ينتج هذا التأثير الإيجابي. لاحظ الباحثون في إحدى الدراسات أن "دراسات قليلة فقط قد درست آثار الشاي الأسود على التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الأكل بعد تناول الأطعمة الغنية بالنشا". التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الأكل يتعلق بالتحكم في مستويات السكر في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام. سعى الباحثون لعلاج هذا من خلال التحقيق في آثار تناول الشاي الأسود على مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى البشر الأصحاء. كما سعوا للتعرف على مكونات الشاي الأسود التي تساهم في هذا التأثير. تناول البالغون اليابانيون الأصحاء 200 مل من الشاي الأسود ، وتم فحص تأثيره على نسبة السكر في الدم بعد الوجبة ومستويات الأنسولين.