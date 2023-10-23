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نائب أمير الرياض يرفض الجلوس بمكانه في مناسبة زواج احترامًا للأمراء الأكبر سنًا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد غير مستغرب لنائب أمير منطقة الرياض سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الذي رفض الجلوس في المكان المخصص له، احترامًا وتقديرًا لأصحاب السمو من الأمراء الأكبر سنًا.

وكان ذلك خلال حضورهم حفل الأمير سلطان بن سعود بن خالد، وسط حضور حاشد، وألقى سمو الأمير التحية على جميع الحاضرين، وأصر الحضور على جلوس سموه في المكان المخصص له.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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