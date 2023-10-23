شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يرفض الجلوس بمكانه في مناسبة زواج احترامًا للأمراء الأكبر سنًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد غير مستغرب لنائب أمير منطقة الرياض سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الذي رفض الجلوس في المكان المخصص له، احترامًا وتقديرًا لأصحاب السمو من الأمراء الأكبر سنًا.

وكان ذلك خلال حضورهم حفل الأمير سلطان بن سعود بن خالد، وسط حضور حاشد، وألقى سمو الأمير التحية على جميع الحاضرين، وأصر الحضور على جلوس سموه في المكان المخصص له.