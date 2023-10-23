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وزير الطاقة: المملكة محتفظة بهويتها البدوية برغم التحول الحديث التي تمر به .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تظل محتفظة بهويتها البدوية؛ علو الرغم من التحول الحديث التي تمر به .

وقال بن سلمان على هامش انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي: الكرم وحسن الضيافة طبيعتنا كبدو.. ومهما تقدمنا في شتى المجالات سنحافظ على هويتنا.”

وأضاف :” لا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، والأن أصبحت بلادنا بلدًا مفتوحًا، نحن نعبر عما نؤمن به ولا نغير معتقداتنا كي نظهر بشكل جيد.”

وتابع:” بصراحة مع ما نقوم به الآن يمكننا التحدث بفخر وصدق أيضًا أن كل ما نخطط له سوف يتم بقيادة شابة مصممة على ضمان أن نبقى قوة حيّة في صناعة الطاقة.”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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