شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: المملكة محتفظة بهويتها البدوية برغم التحول الحديث التي تمر به .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تظل محتفظة بهويتها البدوية؛ علو الرغم من التحول الحديث التي تمر به .

وقال بن سلمان على هامش انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي: الكرم وحسن الضيافة طبيعتنا كبدو.. ومهما تقدمنا في شتى المجالات سنحافظ على هويتنا.”

وأضاف :” لا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، والأن أصبحت بلادنا بلدًا مفتوحًا، نحن نعبر عما نؤمن به ولا نغير معتقداتنا كي نظهر بشكل جيد.”

وتابع:” بصراحة مع ما نقوم به الآن يمكننا التحدث بفخر وصدق أيضًا أن كل ما نخطط له سوف يتم بقيادة شابة مصممة على ضمان أن نبقى قوة حيّة في صناعة الطاقة.”