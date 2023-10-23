شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة الأحساء" تغلق معمل حلويات لمخالفة الاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة الأحساء معمل للحلويات والكيك في حالة مخالفة للعديد من الاشتراطات الصحية، حيث تم مصادرة 279 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الإجراءات بحسب لائحة الجزاءات البلدية.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة، فإن مراقبي "إدارة الرقابة البلدية - بلدية الهفوف" بمساندة شرطة الأحساء ومكتب العمل، باشروا التفتيش على المعمل بناءً على معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة.

أبرز المخالفات

وذكرت الأمانة انه تم رصد وجود حشرات داخل المنشأة وملامستها للأغذية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد مجهولة المصدر، وتدني مستوى النظافة العامة داخل المنشأة والعمالة، ووجود صدأ في بعض الأواني المستخدمة، كما تم رصد فتحات للصرف الصحي غير مغلقة بإحكام، ورصد عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعمل، حيث تم مصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات البلدية، كما تم إغلاق المعمل وإيقاف نشاطه حتى إزالة المخالفات.

وأكدت الأمانة على استمرار جهودها الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي في حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء