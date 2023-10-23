تراند اليوم : "تسببون كوارث وتخربون بيوت".. شاهد.. مواطن ينتقد بعض مفسري الأحلام بعد قيام أحدهم بطرد امرأة في بث مباشر

صحيفة الخليج 365: انتقد رجل تصرفات بعض مفسري الأحلام، بعدما قام أحدهم بطرد امرأة في بث مباشر بعد تعبيرها عن رؤياها.

وقال الرجل في الفيديو المتداول: امراة من خارج المملكة اتصلت بمفسر أحلام وسألته عن تفسير حلمها، ولكن المفسر طردها من البث وقال لها اخرجي، وبعد انتقاد المتابعين له في التعليقات قال لهم "توقفوا أتعلمون ما هو تفسير الحلم؟ تفسير الحلم قبيح جدا".

وعلق الرجل على تصرف مفسر الأحلام: يا أخي وين رايحين أنتم، هل أنت أخي المفسر تعلم الغيب، هل ينزل عليك وحي أنت بشر تصيب وتخطيء.

وأضاف : الأيام ذي نشوف تفسيرات غريبة عجيبة يسببون مشاكل في البيوت.