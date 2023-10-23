تراند اليوم : خبر "سار" من الموارد البشرية بشأن رفع نسبة الدعم المالي لـ 160 مهنة جديدة .. والكشف عن قيمته

صحيفة الخليج 365: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارة الثقافة؛ عن رفع نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30 في المائة إلى 50 في المائة وبحد أقصى 3 آلاف ريال، وذلك في 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً؛ لتعزيز الاستدامة المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في قطاع العمل الثقافي.

ويأتي إعلان رفع نسبة الدعم؛ وفقاً للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق.