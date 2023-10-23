شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على مروجي المخدرات بتبوك وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت شرطة محافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الفلسطينية و6 مواطنين لاتخاذهم وحدتين سكنيتين وكرًا لترويج 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.