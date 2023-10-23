شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان مستجدات التصعيد العسكري في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏‌تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، من نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

وبحثا مستجدات خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة، لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

تمكين إيصال المساعدات إلى غزة

كما ناقش الجانبان، أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

فضلا عن تخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها.

واستعرضا أيضًا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.