وزير الشؤون الإسلامية ينعى 3 مؤذنين توفوا نتيجة حادث مروري

وقال الوزير عبر المنصة: إنا لله وإنا إليه راجعون فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، ضاوي بن عايض الغامدي، مسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- وذلك إثر تعرضهم لحادث مروري.
وأضاف الوزير: "باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي الوزارة، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.
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