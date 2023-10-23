صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع نسبة دعم التوظيف في القطاع الثقافي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارة الثقافة، عن رفع نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50% وبحد أقصى 3 آلاف ريال، وذلك في 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً.

ويأتي إعلان رفع نسبة الدعم، وفقاً للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق.

وجرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها، من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة، تماشياً مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة، وسيراً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.

وأوضح الصندوق أن رفع نسبة الدعم يأتي في إطار سعيه لتعزيز الاستدامة المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في قطاع العمل الثقافي.