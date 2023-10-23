"اكتشفواسرهذه الفاكهةالمدهشة التي تهزم حصوات الكلى وتحفزعملية البول وتطهر جسمكم من السموم!"

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عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر عملية تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب على الأفراد الاهتمام بها للحفاظ على صحة هاتين الأعضي الحيوية في الجسم وضمان قيامهما بوظائفهما بشكل صحيح.

إضافةً إلى ذلك، تحتوي الكرنب المهروس على مركبات مضادة للالتهابات مثل الإندولات، وهو مصدر ممتاز للألياف الغذائية. ويمكن استبدال البطاطس بالكرنب المهروس كوجبة جانبية تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.

التوت الأزرق هو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها، حيث يحتوي على عناصر غذائية متنوعة. بشكل خاص، يحتوي التوت الحلو على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تساهم في حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتحسين الوظائف العقلية والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

العنب الأحمر ليس فقط لذيذًا ولكنه يحتوي أيضًا على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية في حزمة صغيرة. فهو غني بفيتامين ج ويحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العنب الأحمر على نسبة عالية من مركب يسمى الريسفيراترول، وهو نوع من الفلافونويد المفيد لصحة القلب وقد أثبتت الدراسات فوائده في الحفاظ على صحة الجهاز القلبي والوقاية من بعض الأمراض.