شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف عن زواجه من 42 امرأة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن قصة زواجه من 42 امرأة ، خلال مراحل حياته المختلفة .

وقال المواطن في مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، “تزوجت 42 حرمة ، وكل القبائل التي تزوجت منها والله فيها الخير” .

كما رفض الكشف عن أكثر امرأة حبها من الـ 42 ، قائلاً : “على الشاشة ما أقدر أقول” .

وقد تفاعل عدد كبير من رواد منصة إكس على مقطع الفيديو ، حيث قال أحد المغردين :”مسكين مو قادر بستقر غير ذنب النساء الي طلقهم راح يلاحقه اشفق عليه” ، بينما قال آخر :”المفروض النظام ما يسمح غير 4 مرات ويقفل النظام الإلكتروني” .