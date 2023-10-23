شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، رسالة خطية ، من فخامة رئيس جمهورية كوبا الدكتور ميغيل دياز كانيل برموديس ، وجنرال الجيش راؤول كاسترو روز .

وقام بتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض ، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فيلادمير أندريس غونزاليس .

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.