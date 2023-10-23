شكرا لمتابعة خبر عن سلمان بن وهف يتحدث عن اختياره ضمن أفضل 2٪؜ من علماء العالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث سلمان بن علي بن وهف عميد كلية الحاسب في جامعة الملك سعود، عن اختياره ضمن أفضل ٢٪؜ من علماء العالم في جامعة ستانفورد

وقال سلمان بن وهف :” الفكرة مبنية على تصنيف ودراسة أكبر قاعدة عالمية علمية تضم أكثر من ٣٤ ألف مجلة علمية محكمة ويشترك بها أكثر من ١١ ألف ناشر، وفيها أكثر من ١٦ مليون باحث ناشر بحيث تقوم الجامعة سنويا بفرز البيانات وعرض أفضل ٢٪ من هؤلاء العلماء الباحثين”.

وأضاف ” هذا التصنيف ليس يعتمد فقط على الكم وإنما يعتمد أيضا على جودة الأبحاث التي يستشهد بها باحثون آخرون من شتى بقاع العالم ”